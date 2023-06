Noch bis zum 25. Juni 2023 sind die Arbeiten von Isabella Trybula im Kloster Rehna zu sehen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Ausstellung hinter mächtigen Mauern Kloster Rehna zeigt noch bis Sonntag 60 Werke von Isabella Trybula Von Michael Schmidt | 23.06.2023, 10:48 Uhr

Nur noch für wenige Tage wird im Kloster Rehna die Ausstellung „in corpora“ mit Werken von Isabelle Trybula für Besucher geöffnet sein. Zu entdecken gibt es in Rehna aber auch noch etwas anderes, was zuvor in Wismar für Aufsehen sorgte.