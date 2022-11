Zur Dauerausstellung im Kloster Rehna gehört auch diese Station, an der sich Besucher als Kirchenbauer ausprobieren können. Im Bild: Antje Reinhold, die Leiterin des Ausstellungsprojektes. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Eröffnung nach zwei Jahren Arbeit Rehna will mit neuer Ausstellung im Kloster bei Gästen punkten Von Michael Schmidt | 08.11.2022, 19:30 Uhr

In die Geschichte eines mittelalterlichen Klosters in Mecklenburg können Einheimische und Touristen in Rehna eintauchen. Mehrere hunderttausend Euro wurden dort in ein Ausstellungs-Projekt investiert.