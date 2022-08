Zweit- und einige Erstklässler tanzten gemeinsam bei der Einschulungsfeier in der Schlagsdorfer Turnhalle. FOTO: Michael Schmidt up-down up-down Einschulung in Schlagsdorf Schwungvoller Start in einen neuen Lebensabschnitt Von Michael Schmidt | 13.08.2022, 14:46 Uhr

Endlich Schulkind! In MV konnten am Sonnabend tausende Mädchen und Jungen ihre Schultüten in Empfang nehmen. Eine Feierstunde ohne Maskenpflicht gab es dabei auch in der landesweit ersten Biosphärenschule in Schlagsdorf.