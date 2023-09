Feuerwehreinsatz 15 Hasen sterben bei einem Brand in Köchelstorf Von Maik Freitag | 09.09.2023, 18:17 Uhr Im Stall starben 15 Hasen. Das Gebäude brannte komplett herunter. Foto: Maik Freitag up-down up-down

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein kombinierter Hühner-, Tauben- und Hasenstall in Köchelstorf am Sonnabend, 9. September, in Flammen aufgegangen. 15 Hasen verbrannten.