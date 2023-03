Noch bis zum Ende des Monats ist Hausarzt Rüdiger Torau zusammen mit seinem Team Monika Torau (von links), Emilia Lang und Janine Jürgens für seine Patienten da. Foto: Sarah Heider up-down up-down Praxis findet Nachfolger Hausarzt Rüdiger Torau aus Rehna feiert mit Patienten seinen Abschied Von Sarah Heider | 17.03.2023, 14:37 Uhr

Wenn ein Arzt in Rente geht, muss die Praxis oft schließen. Meist fehlt ein Nachfolger. Nicht so bei Allgemeinmediziner Rüdiger Torau in Rehna.