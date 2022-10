Im Hofladen feierten Tommy Kowalski, Christina Wehling, Uta Richter und Susanne Krage (von links) gemeinsam mit ihren Kunden das zehnjährige Jubiläum der Gläsernen Molkerei Dechow. Foto: Holger Glaner up-down up-down Jubiläum in Dechow Gläserne Molkerei feiert zehn Jahre Erfolg mit Bio-Produkten Von Holger Glaner | 31.10.2022, 15:40 Uhr

In zehn Jahren haben es die Bio-Produkte in die Regale aller in Deutschland ansässigen Handelsketten geschafft. Wie ist das gelungen? Tommy Kowalski und Christina Wehling sagen, was aus ihrer Sicht dazu beigetragen hat.