Verkehrsprobleme Gesperrter Bahnübergang frustriert Autofahrer und Anwohner rund um Rehna Von Michael Schmidt | 05.09.2023, 14:44 Uhr Für Kraftfahrer geht es an dieser Stelle in Rehna nicht mehr weiter. Der Bahnübergang ist gesperrt. Foto: Michael Schmidt

Wer von Schwerin nach Lübeck oder umgekehrt fahren will, muss einmal mehr kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Denn in Rehna kommen Autofahrer auf der B104 nicht weiter, weil der Bahnübergang gesperrt ist. Anwohner und Autofahrer sind genervt.