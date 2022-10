An der Protestaktion „Es ist 5 nach 12 - MV macht zu“ beteiligen sich in Rehna unter anderem der Uhrmacher Paul Zelinsky und die Unternehmerin Stefanie Hasselbrink. Foto: Michael Schmidt up-down up-down „MV macht zu“ in der Energiekrise Auch Rehnaer machen ihre Läden dicht – aus Protest Von Michael Schmidt | 11.10.2022, 17:17 Uhr

Der Unmut in der Wirtschaft wächst. So fordern auch Unternehmen aus Rehna schnelle Entscheidungen und Hilfen. Für 15 Minuten legen sie die Arbeit nieder und beteiligen sich an einer Protestaktion.