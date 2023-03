Vor 60 Jahren ist Gisela Ladendorf in die Freiwillige Feuerwehr Schlagbrügge eingetreten. Schwiegertochter Carola und Wehrführer Stefan Becker waren bei der Frauentagsfeier mit dabei. Foto: Maik Freitag up-down up-down Frauentagsfeiern in Schlagbrügge und Demern Gisela Ladendorf erinnert sich an Auftritt vor 60 Jahren Von Maik Freitag | 12.03.2023, 15:10 Uhr

In Demern und Schlagbrügge sorgten jetzt die Freiwilligen Feuerwehren dafür, dass den Frauen der Feiertag nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Sie organisierten kleine Feiern in den Gemeinschaftshäusern der Dörfer.