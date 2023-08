Am Sonntag, 3. September, wird der Neubauernweg in Schlagsdorf abermals zur Shoppingmeile. Viele Anwohner und Flohmarktfans stellen in der Zeit von 9 bis 14 Uhr alles, was man transportieren kann, zum Verkauf aus. Kleidung, Spielsachen, Bücher oder auch Elektrogeräte werden für wenig Geld den Besitzer wechseln. Wer feilschen will, kann das ebenso tun und vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Euro sparen.

Flohmärkte im Innenraum sind im Herbst ebenso beliebt. Foto: Maik Freitag

Der Straßenflohmarkt in Schlagsdorf ist schon seit Jahren eine kleine Institution und lockte bisher fast immer bei bestem Wetter zahlreiche Besucher auf die Straße im Dorf. Auch im Dorfgemeinschaftshaus „Am Bülten“ gab es bisher Flohmärkte im Frühjahr und im Herbst. Hier wurden hauptsächlich Kinderkleidung und Spielsachen weitergegeben. Jetzt sollen diese unter freiem Himmel den Besitzer wechseln und eine neue Chance bekommen.

Hunderte Pullover und Hosen gingen zuletzt über den Tisch. Foto: Maik Freitag

Besucher des Straßenflohmarktes nutzen bitte den Parkplatz am Grenzhus oder beim Bäcker in der Hauptstraße. Wer sich noch beteiligen möchte, kann unter der Mobilfunknummer 0151-72101035 einen Stand anmelden.