Das neue Jahr hatte gerade erst begonnen, da musste die Feuerwehr Rehna zu diesem Brand in der Ernst-Thälmann-Straße ausrücken. Foto: Feuerwehr Rehna up-down up-down Pyrotechnik setzt Balkon in Brand Feuerwehr Rehna verhindert Wohnungsbrand in der Thälmann-Straße Von Michael Schmidt | 01.01.2023, 12:01 Uhr

In der Silvesternacht mussten in Rehna einige Hausbewohner zeitweilig evakuiert werden. Vermutlich hatten Feuerwerkskörper einen Balkon in Brand gesetzt.