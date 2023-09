Rund 24 Stunden vor Grundsteinlegung Feuerwehr Rehna rückt zu vermeintlichem Brand bei Palmberg aus Von Michael Schmidt | 20.09.2023, 11:31 Uhr Zu einem vermeintlichen Brand im Gewerbegebiet musste die Feuerwehr Rehna am Mittwoch ausrücken. Symbolfoto: Holger Glaner up-down up-down

Schrecksekunde in Rehna: Im 2019 eröffneten Werk des Büromöbelherstellers Palmberg hat es am Mittwoch einen Feueralarm gegeben. Zwölf Brandschützer eilten daraufhin in das Gewerbegbiet.