Das wurde groß gefeiert: Die Goldene Hochzeit von Klaus-Dieter und Christiane Mischak, die grüne Hochzeit von Carolin und Robert Leng sowie die Silberne Hochzeit von Nadine und Daniel Mischak (von links). Foto: Maik Freitag up-down up-down Mega-Hochzeit in Rehna Familie heiratet alle 25 Jahre am selben Tag Von Maik Freitag | 28.04.2023, 15:40 Uhr

Das gab es im Standesamt in Rehna wohl noch nie: Drei Hochzeiten am selben Tag in einer Familie. Christiane und Klaus-Dieter Mischak aus Carlow heirateten vor 50 Jahren am 28. April 1973. 1998 folgte Sohn Daniel und am Freitag, wieder 25 Jahre später, Enkelin Carolin.