Jugendfeuerwehr stellt sich vor Carlower Nachwuchskräfte proben für den Ernstfall Von Maik Freitag | 29.06.2023, 13:45 Uhr

Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Carlow stellt sich am Sonntag mit einem Schauprogramm auf dem Alten Sportplatz im Ort vor. Jugendleiter Henning Schulz will so die Jugendwehr erhalten und weiter aufbauen.