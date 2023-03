Im April 2019 wurde erstmals ein Flohmarkt durch die Dorfgemeinschaft Königsfeld organisiert. Foto: Maik Freitag up-down up-down Bülower verkaufen Trödel in Demern Nach vier Jahren feiert Flohmarkt sein Revival Von Maik Freitag | 14.03.2023, 17:27 Uhr

Die Dorfgemeinschaft Königsfeld organisiert erstmals einen Flohmarkt in Demern. Nachdem der zuvor zwei Mal in Bülow durchgeführt wurde, müssen die Organisatoren nun umziehen. Am Sonntag, dem 2. April, soll es wieder so weit sein.