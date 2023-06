Die Freiwillige Feuerwehr Bülow lud zu Rundfahrten ein. Foto: Maik Freitag up-down up-down Superman, Zauberer und Sirenengeheul Kinder feiern ausgelassenes Fest in Bülow Von Maik Freitag | 24.06.2023, 20:17 Uhr

Einem Zauberer, der Feuerwehr oder auch einem Schminkstand konnten die Kinder der Gemeinde Königsfeld am Sonnabend nicht widerstehen. Zahlreiche Knirpse kamen zum Kinderfest am Dorfgemeinschaftshaus in Bülow.