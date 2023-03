Zahlreiche Brützkower haben sich jetzt an der Pflanzaktion beteiligt. Foto: Helmut Tietze up-down up-down Neuer Spielplatz für Brützkow Einwohner pflanzen Hecke für neuen Kinder-Tummelplatz Von Maik Freitag | 14.03.2023, 16:38 Uhr

Die Brützkower Einwohner haben sich jetzt zahlreich an einer Pflanzaktion beteiligt. In den kommenden Monaten soll ein Spielplatz an neuer Stelle im Dorf entstehen. Dazu musste die Fläche jetzt optisch vom benachbarten Acker getrennt werden.