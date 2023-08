Kunstgenuss im Doppelpack können Interessierte am letzten August-Wochenende in Demern erleben. Dann heißt es in Demern „Dörfer zeigen Kunst” trifft auf die Konzertreihe „Drei Dörfer im Konzert”. Nach dem Eröffnungskonzert der Konzertreihe in Carlower Kirche ist nun die Petrikirche Demern die nächste Station.

„Nach dem erfolgreichen Eröffnungskonzert am 13. August mit dem Duo Romanov-Hoppe in der Carlower Kirche geht die Konzertreihe ‘Drei Dörfer im Konzert‘, Sommer Edition 2023, weiter“ sagt Giulia Corvaglia. Die im Jahr 2021 von der Kirchenmusikerin ins Leben gerufene Konzertreihe findet in den Dörfern Carlow, Demern und Schlagsdorf statt, das zweite diesjährige Konzert am Sonntag, 27. August, um 18 Uhr.

Bei diesem Konzert werden Pía Barrios, Tadeo Gil (Geige) und Kantorin Giulia Corvaglia (Orgel) Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi für zwei Violinen und Basso Continuo spielen.

Letzte Gelegenheit, Ausstellung „Botanica“ zu besuchen

Das Konzert markiert gleichzeitig den Abschluss der Ausstellung „Botanica“ mit Fotografien von Walter Green. Die Ausstellung wurde Anfang August im Rahmen der länderübergreifenden Veranstaltungsreihe „Dörfer zeigen Kunst“ eröffnet. Am 27. August besteht von 13 bis 18 Uhr die letzte Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und gleichzeitig die Klänge der historischen Mehmel-Orgel zu genießen. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.