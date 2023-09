Am Mittwochabend brannte in Höhe der Anschlussstelle Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck ein Fahrzeug auf der A20. Nach Angaben des 44-jährigen Fahrers erschien in der Anzeige des Cockpits zunächst ein Warnsignal des Motors. Der Mann fuhr daraufhin auf den Seitenstreifen und hielt an. Kurze Zeit später brannte der Volkswagen.

A20 wurde für eine Stunde voll gesperrt

Der Fahrer und die zwei Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Upahl löschten das Fahrzeug. Die A20 musste wegen des Einsatzes zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen unbekannt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt.