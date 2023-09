Pünktlich zum Anbruch der dunklen Jahreszeit laden die Kulturtage Dechow erneut zu unterhaltsamen und nachdenklichen Kulturveranstaltungen im Dorfhaus ein. Zu Gast am Freitag, 3. November, um 20 Uhr ist die Schauspielerin und Sängerin Anna Schäfer, bekannt unter anderem aus der Sketch-Serie „Knallerfrauen“, mit einer Mischung aus Kabarett, Musik und Theater.

In ihrem Programm „JETZT! Morgen war gestern“ widmet sich Schäfer auf humorvolle Art den ernsten Fragen des Lebens: Brauchen wir auf der Erde einen radikalen Bewusstseinswandel? Was können wir tun, um nicht vor lauter Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsangst das eigentliche Leben zu verpassen? Und wie lange können wir uns die Mischung aus Kapitalismus und Yoga noch leisten?

Im Laufe des Abends stellt die Schauspielerin verschiedene Figuren mit all ihren unterschiedlichen Meinungen, Hoffnungen, Ängsten und Vorurteilen dar. An ihrer Seite ist dabei auch ihr Ehemann Jochen Kilian, der sie am Klavier musikalisch begleitet.

Karten sind per Mail an kulturtage-dechow@gmx.de, über das Kartentelefon unter 038873 33460 sowie bei der Buchhandlung Schnürl und Müller in Gadebusch und Grevesmühlen unter 03886 40266 erhältlich.