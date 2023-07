Bis zum letzten Schultag 2022/23 gibt Eckhard Fahrun sein Wissen an die Schüler in Rehna weiter. Foto: Maik Freitag up-down up-down Rehna / Grevesmühlen Jetzt ist wirklich Schluss: Mit 78 verabschiedet sich Eckhard Fahrun aus dem Schulleben Von Maik Freitag | 13.07.2023, 11:00 Uhr

Der Grevesmühlener Eckhard Fahrun ist mit 78 Jahren der älteste Lehrer an der Regionalen Schule Rehna. Erst vor drei Jahren nahm der Grevesmühlener eine Vertretungsstelle an, um sein Wissen an die Schüler weiterzugeben.