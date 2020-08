Zweiter Open Air-Anlauf gelingt

Auf Schloss Grube wird ein entspannter Abend gefeiert / Ideen für Veranstaltungen trotz Corona-Beschränkungen

von Ronald Ufer

08. August 2020, 16:59 Uhr

Blauer Himmel mit einigen weißen Wölkchen, gut 30 Grad und ein laues Lüftchen, zwei Störche gleiten im Tiefflug über das Areal. Größer konnte am Sonnabend beim zweiten Open Air-Konzert des Jahres im Garten von Schloss Grube der Kontrast zum ersten Versuch im Juni nicht sein. Damals hatte es wie aus Kübeln gegossen, die Hälfte der Gäste sagte ab, das Konzert zog ins Schloss um. Für die zweite Auflage hätte Martina Christ dagegen „noch 100 Karten mehr verkaufen können“.

„Die Menschen sehnen sich nach Kultur und solchen Konzerten viel zu viel davon ist in den vergangenen Monaten ausgefallen“, nennt Martina Christ eine Ursache für die große Resonanz. Dies spürt sie auch bei anderen Veranstaltungen von der Geburtstagsfeier bis zur Hochzeit. „Lange waren Brautpaare verunsichert, ob so eine Feier möglich ist, jetzt trauen sie sich.“ Wohl auch, weil das Team in Grube viele Ideen entwickelte, wie Feiern trotz Hygienebestimmungen und Abstandsregeln stimmungsvoll ablaufen können. So durch große, am Boden verankerte Ballons als Abstandshalter. Bunte Farben und aufgemalte Gesichter lassen sie eher als dekorative Elemente statt als Erfüllung behördlicher Auflagen wirken.

Und wenn eine flotte Sohle auf das Parkett gelegt werden soll, übernimmt eine kleiner Ball die Funktion der einstigen Tanzkarte. Ist einer im Spender verfügbar, signalisiert das einen freien Platz auf der nach den Abstandsregeln gestalteten Tanzfläche. Sonst heißt es warten. Also einstecken und eine Runde schwoofen. Hat man ausgetanzt wird der Ball zurückgelegt und freier Platz signalisiert.

Am Sonnabend konnte auf solche Kunstgriffe verzichtet werden, alle Plätze waren schon früh reserviert worden. Neben dem Hunger auf kulturelle Abwechslung und einen Abend voller Geselligkeit sorgt dafür die Anziehungskraft der Vahldiek-Band. Bereits 2018 spielten sie in Grube und viele Besucher wünschten sich einen zweiten Auftritt. Also machen Jeannine Vahldiek und Steffen Hass auf ihrer „Gute-Laune-Tour mit Gesang, Orchesterharfe, Percussionsinstrumenten, Ukulelenbass, Hawaiigitarre und vielen „entspannten“ Liedern Station am Schloss. Kleiner Wermutstropfen, die Abstandsregeln lassen kein Büfett zu, also haben die Mitarbeiter viel zu tun.

Am Donnerstag bringt die Lotte Lehmann Akademie ab 19 Uhr Oper in den Schlossgarten. Und am Sonnabend, 29. August, gibt es ab 20.45 Uhr eine Grusel-Kino-Nacht.