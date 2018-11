Prignitz : Zwei Mal Nachschlag: 1,3 Millionen Euro

von Ronald Ufer

Schon 14 Zuzüge in die Prignitz können Probleme bereiten. Besonders wenn es sich um Kinder und Jugendliche mit erhöhten oder besonderem Erziehungsbedarf handelt. Ihre Unterbringung erfordert 4500 bis 6000 Euro im Monat, vor einigen Jahren waren es erst 2500 bis 4000 Euro. Da diesen im Vorjahr erfolgten Zuzügen nach Auskunft der Kreisverwaltung kaum Wegzüge entgegenstehen, sprengen die zusätzlichen Aufwendungen für die inzwischen 34 Betreuten das diesjährige Budget des Geschäftsbereiches Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit. Dessen Chefin Danuta Schönhardt musste deshalb um rund 480 000 Euro zusätzliche Mittel für 2018 nachsuchen. Nach kurzer Diskussion votierte der Finanzausschuss für die Freigabe der Zusatzmittel.

Noch deutlich mehr Geld benötigt der Geschäftsbereich für Kita-Aufgaben. Tariferhöhungen, verbesserter Betreuungsschlüssel und andere nicht so erwartete Aufwendungen hätten zu einem erheblichen Mehraufwand geführt, so die Begründung. Nicht enthalten in der Rechnung sind Mehrausgaben für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr, die durch das Land per Pauschale ausgeglichen werden. Die Mittel sollen bis Jahresende eintreffen und werden seitens der Verwaltung als auskömmlich eingestuft. Auch der zweite Nachschuss passierte den Ausschuss.

Beide Forderungen kosten mehr als 1,3 Millionen Euro. Danuta.Schönhardt hatte zu Beginn darauf verwiesen, dass ihr Bereich erstmals seit 2002 überplanmäßige Kosten geltend mache.