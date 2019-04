Perleberg : Zum Start in die Gartensaison

von Doris Ritzka

Am morgigen Donnerstag, 4. April, erwartet der offene Bibliothekstreff insbesondere Hobbygärtner und solche, die es werden wollen. Denn ab 15 Uhr heißt es in der Perleberger Stadtbibliothek „Start in die Gartensaison – Wenn der Garten im Frühling erwacht“. Die Teilnehmer werden staunen, was es da alles zu bereden gibt, ist sich Bibliotheksleiterin Susann Fritz sicher. Sie lädt alle ein, sich über den eigenen Garten, Gartengestaltung, Pflanzen und anstehende Arbeiten im Frühjahr auszutauschen, Geheimtipps zu verraten oder einfach nur nett bei Kaffee zu plaudern. Die Stadtbibliothek stellt entsprechend umfangreiche Gartenliteratur und Ratgeber zum Stöbern und Ausleihen bereit.

Der Perleberger Bibliothekstreff, der alle vierzehn Tage stattfindet, ist dauerhaft kostenfrei.