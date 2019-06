Verlosung : Wohin geht’s im Urlaub?

Gemeinsame Verlosung vom „Prignitzer“ und der Lotto Brandenburg GmbH

von René Hill

25. Juni 2019, 09:42 Uhr

Sommerurlaub, des Deutschen liebste Zeit im Jahr! Und was macht er in dieser Zeit am liebsten? Natürlich reisen! Im Jahr 2018 war das beliebteste Reiseziel die Türkische Riviera, gefolgt von Mallorca, Ägypten und Kreta. Doch auch Brandenburg ist Reiseland! Egal ob in der grünen Uckermark oder in Potsdam – die Tendenz hin zu mehr Übernachtungen steigt in fast allen Landkreisen. Für all jene, die ihren Urlaub daheim im schönen Brandenburg planen: Der wärmste Tag im letzten Jahr war der 8. August. Wozu also in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist?

Wo auch immer Sie es in diesem Sommer hin verschlägt – ein bisschen mehr in der Urlaubskasse kann nicht schaden! Darum verlosen Lotto Brandenburg und der „Prignitzer“ zum Start der Sommersaison drei Urlaubsglückspakete! Darin enthalten sind 150, 250 oder 300 € Euro Reisegeld sowie ein ausgefüllter Lottoschein für drei Ferienwochen im Wert von 59 Euro!

Was Sie dafür tun müssen? Verraten Sie uns, wohin und mit wem Sie diesen Sommer verreisen. Wir freuen uns auf Ihre Antworten an pri@prignitzer.de oder per Postkarte an „Der Prignitzer“, Perleberger Straße 17, 19322 Wittenberge. Bitte geben Sie als Betreff „Urlaubsverlosung im Prignitzer“ an. Aus allen Teilnehmern werden drei Gewinner ausgelost. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Übrigens: Lotto-Spielscheine lassen sich auch bis zu fünf Wochen vordatieren, können auch als Mehrwochenscheine getippt werden.