von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Der Wochenmarkt findet heute in der Elbestadt nicht auf dem Platz in der Friedrich-Ebert-Straße statt. Die Händler ziehen in die Bahnstraße um, informiert Anke Hahn für den Wittenberger Interessenring. Auf dem eigentlichen Marktplatz gastiert nämlich der Vergnügungspark Alberti von heute bis Sonntag. Denn Wittenberge feiert am Wochenende sein Stadt- und Hafenfest.