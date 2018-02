Elbestädtische Einrichtung hat riesige Sorgen : Wittenberger Tafel vor dem Aus?

Soziales Aktionsbündnis in Nöten: Nur zwei von fünf beantragten 1-Euro-Jobs sind bewilligt. Ehrenamtler können Last nicht allein tragen

von Barbara Haak

28. Februar 2018, 05:00 Uhr

Das Soziale Aktionsbündnis (SAB) schlägt Alarm. „Wir wissen nicht, wie es nach dem 30. April mit der Wittenberger Tafel weitergeht“, sagt die SAB-Vorsitzende Marlies Müller. Die Ausgabe immer donnerstags nachmittags in Lenzen, die von Wittenberge aus erfolgt, werde demnächst eingestellt.

Der Grund: Das Aktionsbündnis hatte einen Antrag auf fünf geförderte Arbeitsmaßnahmen gestellt. Das Jobcenter bewilligte zwei dieser Arbeitsgelegenheiten (AGH), die landläufig als 1-Euro-Job bekannt sind. Die bisherige Maßnahme läuft jetzt aus.

Die neuen Mitarbeiter sollen am Donnerstag anfangen. Aber: „Mit zwei Mitarbeitern können wir die Tafelausgabe nicht aufrecht erhalten. Das ist einfach nicht zu machen. Bis Ende April können wir hier den Betrieb auch nur aufrecht erhalten, weil Ehrenamtler bereit sind, für eine gewisse Zeit einzuspringen“, so Müller. Es müsse ja nicht allein die Ware ausgegeben werden. „Sie muss abgeholt werden, wird für die Weitergabe aufbereitet“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Der „Prignitzer“ trifft sich mit ihr in der Kochschule, wo die Tafel ihren Sitz hat. Dort ist eine Frau gerade dabei, Paprikas zu sortieren: Die guten in die Stiege, die schlechten in den Abfall. Neben ihr bereitet eine andere Frau Salatköpfe für die mittags beginnende Ausgabe vor. Es ist kalt. „Wir heizen sehr sparsam“, sagt Müller, damit die Kosten – neben der Gebäudemiete an die Stadt – ein wichtiger Posten, möglichst gering gehalten werden.

Stichwort Miete und Betriebskosten: Sie werden mit über die Sachkosten getragen, die zu den Arbeitsfördermaßnahmen gehören. „Durch die nur zwei bewilligten Maßnahmen werden wir auch mit den Kosten in große Schwierigkeiten kommen“, kündigt die SAB-Chefin an. Aber wirklich große Sorge bereitet dem Aktionsbündnis, „dass wir jene nicht mehr versorgen können, die ohne Lebensmittel und auch Kleidung von der Tafel nur sehr schlecht oder gar nicht zurecht kommen“.

Bei der Tafel sind die bedürftigen Menschen als sogenannte Bedarfsgemeinschaften registriert. Wittenberges Tafelleiter Ekkehard Pawlowski hat den genauen Überblick, wie viele dieser Gemeinschaften die Unterstützung der Tafel in Anspruch nehmen. In diesem Monat waren es knapp 650. Dazu müsse man wissen, verdeutlicht Pawlowski, dass eine Gemeinschaft vier bis fünf Personen im Durchschnitt bedeute.

Wieso hat das Jobcenter bei dieser Dimension an Bedürftigkeit die vom SAB beantragten Stellen nicht bewilligt?

„Weil wir nicht danach entscheiden dürfen, wie nützlich, notwendig oder sinnhaft die Tätigkeit eines Antragstellers ist“, beantwortet Thomas Puth als Geschäftsführer des Jobcenters Prignitz die Frage. Kriterien seien – immer vor dem Hintergrund des verfügbaren Budgets – „ob wir für die beantragte AGH geeignete Kunden haben und die Chance für diese, dass aus dieser Beschäftigung eine Integrationsverbesserung hervorgeht“. Mit anderen Worten, durch die geförderte Arbeitsgelegenheit sollen sich die Chancen des Einzelnen erhöhen, auf dem ersten Arbeitsmarkt, der derzeit ja wachse, wieder Fuß zu fassen, so Puth.

Der Hilferuf des Sozialen Aktionsbündnisses hat auch die Stadt erreicht. „Wir sind mit dem Landkreis, der ja mit dem Jobcenter gemeinsam die Arge bildet, und mit dem Aktionsbündnis im Gespräch“, sagt Bürgermeister Oliver Hermann, „und suchen nach Lösungen“. Das Stadtoberhaupt, will aber noch nicht näher darauf eingehen, wie diese möglicherweise aussehen könnten. Nur so viel: Ob die Tafeln auf Dauer über das Ehrenamt und den zweiten Arbeitsmarkt abzusichern sind, sei eine schwierige Frage.

Bei der Wittenberger Tafel stellen sich Ehrenamtler mittlerweile darauf ein, dass sie in den kommenden Wochen nicht nur stundenweise helfen werden. „Nachdem wir erfahren hatten, dass nur zwei der fünf Stellen bewilligt sind, haben wir uns Ende letzter Woche sofort mit den Helfern im Verein hingesetzt und beraten, wie wir wenigstens noch über eine gewisse Zeit in Wittenberge überleben“, informiert Marlies Müller.

Waldemar Wieja gehört zu den Ehrenamtlern, die regelmäßig die Tafel unterstützen. „Immer montags bin ich hier, bereite Lebensmittel mit vor, trage die Kisten mit in den Ausgaberaum, fahre mit ’raus, wenn mal jemand fehlt, und hole Sachen mit ab“, erzählt der rüstige Ruheständler, der gern noch Betätigung hat. Angesichts der sehr ernsten Situation habe er sich – wie auch Mitstreiter – bereit erklärt, häufiger und länger zu kommen. „Aber auf die Dauer können wir die Tafel damit nicht allein absichern“, sagt er.