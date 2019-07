von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Willkommen zum 2. Wittenberger Orgelsommer heißt es am Samstag, dem 27. Juli, um 17 Uhr.

Dreißig Minuten Orgelmusik erklingen an einer der größten Orgeln Brandenburgs in der Stadtkirche Wittenberge mit kurzen Erläuterungen zur Orgel, an der Kantorin Susanne Krau spielt. Der Eintritt ist frei.