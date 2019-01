Wittenberge: An der Ampel eingeschlafen

von svz.de

16. Januar 2019, 09:44 Uhr

Ein Mann teilte am Montag um 11.30 Uhr der Polizei mit, dass beim Warten an der Ampelanlage B 189/Bentwischer Weg ein Pkw-Fahrer offenbar eingeschlafen sei. Die Beamten weckten diesen und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Testgerät zeigte einen Wert von 3,74 Promille an. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Perleberg, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Weiterfahrt untersagt.