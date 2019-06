Samstag : Wiesenfest in Bälow

von svz.de

26. Juni 2019, 11:56 Uhr

Der Dorfclub Bälow und die Gemeinde Rühstädt laden am komm enden Samstag zum Wiesenfest nach Bälow. Los geht es um 8 Uhr mit Angeln am Breitling. Hierfür bitten die Organisatoren um rechtzeitiges Treffen. Dieses ist bereits um 7.30 Uhr am Rastplatz am Breitling.

Weiter geht es um 10 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen. Es gibt Frühstück und Kuchen. Der Landfrauenverein sorgt dafür.

Außerdem im weiteren Tagesverlauf: Eintopf aus der Gulaschkanone, Tombola des Landfrauenvereins sowie ein Überraschungsprogramm.

Die Sieger des Zielwerfens werden gekürt, ehe ab 18 Uhr gebackenes Schwein im Festzelt serviert wird. Danach klingen derdas Fest und der Abend mit Tanz aus.