Karstädter Freibad : Weihnachten in Badehose

Karstädt Schwimmbad lädt am 13. Juli zu feucht-fröhlichem Event unterm Tannenbaum

von Doris Ritzka

25. Juni 2019, 10:03 Uhr

Ein wenig irritiert schaute so mancher Besucher des 12-Stunden-Schwimmens im Karstädter Freibad am vergangenen Freitag schon. Hing doch am Kassenhäuschen ein großes Plakat. Darauf zu lesen: „Weihnachten im Karstädter Freibad“. Verziert mit Weihnachtskugeln und Weihnachtsbaum machte es schon einiges her. „Und es ist auch kein Scherz unserseits“, betont Schwimmmeisterin Manuela Rozycki. „Wir möchten auch mal Weihnachten in unserem Freibad feiern. Doch im Dezember besucht uns hier niemand“, sagt sie lachend. Daher der Entschluss, diese Feierlichkeit einfach in den Sommer zu verlegen. Am 13. Juli ab 14 Uhr wird im Karstädter Schwimmbad Weihnachten gefeiert, schaut der Rauschebart hier vorbei. Ob er zum weißen Bart und der roten Mütze die Badehose oder den roten Mantel wählt, steht noch nicht fest. „Wir lassen uns überraschen.“ Und Überraschungen warten noch mehr auf die Gäste des Bades an diesem Tag. „Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall werden wir einen Weihnachtsbaum aufstellen und ihn auch schmücken“, verspricht die Schwimmmeisterin. Am Abend wird dann für weihnachtliche Lichterstimmung gesorgt. Ab 21 Uhr werden hunderte Teelichter, Fackeln und Schwedenfeuer rund um die Becken des Karstädter Freibads verteilt. Wer möchte kann dann im Schein der Kerzen schwimmen gehen. „Das Fackelschwimmen veranstalten wir schon seit ein paar Jahren. In diesem Jahr fanden wir, passt es hervorragend zu unserer Weihnachtsaktion.“ Wer wie die Australier einmal in der Badehose Weihnachten feiern möchte, ist im Karstädter Freibad am 13. Juli herzlich willkommen.