Weisen : Wechsel sorgt für Diskussion

von Paul Grotenburg

02. August 2019, 05:00 Uhr

Der Weggang der Sprechstunde der Mitarbeiter Soziales und Einwohnermeldeamt des Amtes Bad Wilsnack/Weisen aus der Gemeinde Weisen in die Gemeinde Breese hat für reichlich Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Der „Prignitzer“ fragte bei Werner Steiner, Amtsausschussvorsitzender, an, nachdem dieser in seiner Sitzung den Umzug beschlossen hatte.

Steiner hielt sich bedeckt, wollte nicht genauer auf die Gründe eingehen, nachdem die Diskussion im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung geführt wurde. Er erklärte nur: „Es gibt verschiedene Gründe, die sich über einen längeren Zeitraum angestaut haben.“ Der Wechsel sei auf Grundlage einer „breiten Initiative“ vollzogen worden.