28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Volles Programm auch in der zweiten Ferienwoche im Freizeitzentrum „Effi“. Montag wird mit Wolle und Bändern gebastelt, Dienstag steht Wackelpudding auf dem Küchenplan. Mittwoch geht es zum Rudower See, Donnerstag wird ins Mikroskop geschaut und Freitag am Glücksrad gedreht.