Perleberg : Vortrag: Das Weltbild der Rechtspopulisten

von René Hill

22. August 2019, 09:52 Uhr

Der Politikwissenschaftler Gideon Botsch spricht heute um 19 Uhr im Perleberger Judenhof über das „Antidemokratische Weltbild der Rechtspopulisten“.

Deutschland sei überfremdet, die Nazizeit nur ein „Vogelschiss der Geschichte“ und der Klimawandel sei uns nur von Grünen und „Linksfaschisten“ eingeredet worden, so die Aussagen, die immer wieder aus diesem Spektrum zu hören sind. Was für ein Weltbild steckt hinter diesem Denken? Gideon Botsch versucht am Donnerstag im Judenhof, Antworten auf diese Fragen zu geben.