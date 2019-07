Perleberg : Von Bibliotheksjubiläum bis Lichterfest

von René Hill

08. Juli 2019, 12:00 Uhr

Auch wenn sich viele Ankündigungen für die Zeit nach den Sommerferien auf das Rolandfest und das Feuerwehrjubiläum beziehen, so gibt es in Perleberg noch andere kulturelle Höhepunkte, so Ulrike Ziebell, Sachbereichsleiterin Kultur, Sport und Lotte Lehmann Akademie, auf „Prignitzer“-Anfrage.

So kann die Stadtbibliothek Perleberg in diesem Jahr auf ihr 120-jähriges Bestehen zurückblicken. Dieses Jubiläum soll vom 4. bis 6. September mit einem bunten Programm im Wallgebäude gefeiert werden, wie Ziebell verrät.

Im Stadt- und Regionalmuseum laufen die Vorbereitungen auf die nächste Sonderausstellung zum Salzwedler Recht. Ab 7. September wird dort auch das Faksimile der Originalurkunde der Ersterwähnung der Stadt Perleberg vom 29. Oktober 1239 gezeigt.

Weitere Höhepunkte sind der Tag des offenen Denkmals (8. September), das IFA-Treffen (21. September), das Jahreskonzert des Evangelischen Bläserchores in St. Jacobi sowie der Kartoffelmarkt. Die Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ ist am 23. Oktober in der Aula des Gymnasiums zu erleben. Das Jahreskulturangebot runden dann im Dezember das Perleberger Lichterfest (30. November) und der Weihnachtsmarkt (18. bis 22. Dezember) ab.