Modelleisenbahner : Vom Hochofen zum Betriebswerk

Modellbahnfreunde Pritzwalk lassen die kleinen Züge flitzen / Große Burg und winzige Zäune prägen die Anlage

von Martina Kasprzak

22. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Wer die Tür zum Kellerreich der Pritzwalker Modellbahnfreunde beim Tag der öffenen Tür am Sonnabend durchschreitet, den begrüßt die typische Geräuschkulisse einer fahrenden Dampflok. Eines der größeren Modelle in einer Vitrine gibt diese Töne von sich , dazu rollen auch die Räder.

Bewegung ist auch das Zauberwort, dass die vielen Besucher anzieht. Denn auf der durch drei Räume reichenden Anlage rollen immer mehrere Züge gleichzeitig. Im Ganzen kann man die Anlage nicht betrachten, muss sich von Raum zu Raum zwängen. Und trifft dabei auf ganz verschiedene Modellbahner. So auf Steffen Rösinger. Er betreut den Industriebahnteil, der dem Stahlwerk in Eisenhüttenstadt nachempfunden ist. Ein Schema an der Tür führt in den Hüttenprozess ein. Züge transportieren Kohle, Erz und flüssiges Eisen im Werksgelände. In großen Regalen an den Wänden sind allerlei Spezialfahrzeuge aufgereiht, für die auf der Anlage kein Platz ist.

In den Randbereichen hat die Prignitz ihren Platz gefunden. Beispielsweise ist ein Großtrafo-Transport per Bahn und Straße nachgestellt, der vor einigen Jahren durch den Landkreis gerollt ist.

Auch ein kleines Gefängnis gehört zur Anlage mit Gefangenen beim Hofgang, darunter Erich Honecker. Es ist vielleicht der hoffnungsloseste Knast der Welt, von dort aus geht es nur weiter zum Friedhof, ein kleiner Spaß, den sich Steffen Rösinger gönnt.

In der Mitte, im größten Raum, ist das Besuchergedränge am größten. Dort flitzen ferngesteuert vom ICE bis Gütertransport ständig mehrere Züge über die Gleise. Mit der Koordinierung sind mehrere Kinder und Jugendliche unterstützt durch erfahrene Vereinsmitglieder beschäftigt. Denn die sieben Kinder und Jugendlichen gestalten diesen Bereich selbst. Die sieben Erwachsenen verlegen und verkabeln die Gleise, dann kann sich der Nachwuchs austoben.

„Wir haben gerade mit dem Bau der großen Burg begonnen“, erzählt Finn Gragert. Er ist seit einigen Jahren dabei, hat sich neben dem Fahrdienst auf die Feuerwehrfahrzeuge und Straßen spezialisiert, wirkt auch beim Burgbau mit. „Mein Opa hatte eine auseinandergenommene Modellbahnanlage im Keller. Eines Tages sind wir gemeinsam zu den Modellbahnfreunden gegangen, seitdem komme ich jede Woche. Inzwischen hat sich auch ein Kumpel von mir vom Modellbahnfieber anstecken lassen“ erzählt Finn Gragert.

Analog geht es im dritten Raum zu, einem Betriebswerk aus den 1970er Jahren. Ralf Lemcke hat die Anlage von einem früheren Vereinsmitglied übernommen, ergänzt sie Schritt für Schritt. Detailversessen nennt er sich selbst, hat Gebäude, Landschaft und Fahrzeuge überarbeitet und ergänzt im Stil der DDR-Zeit. „Es muss mir gefallen, dann gefällt es auch anderen“, lautet seine Devise. Das detailverliebte Umfeld des Betriebswerks bis hin zu winzigen weißen Zäunen hat aber auch einen praktischen Aspekt. „Wir wollen auch die Frauen in die Ausstellung holen. Diese sehen weniger auf rollende Züge sondern mehr auf die Landschaft, Häuser und das Umfeld“, so Lemcke.

„Schon vor 10 Uhr waren erste Besucher da“, freut sich „Chefeisenbahner“ Wilfried Strecker. „Einige kamen sogar aus Berlin und Cloppenburg.“

Wer zum Zug will oder ankommt, erlebt in der Bahnhofshalle die Tauschbörse und die rollende Gartenbahn.