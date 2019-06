Prignitz : Urlaubsgeld von Lotto und „Prignitzer“

von Barbara Haak

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Wohin geht es in den Urlaub? Egal! Wo auch immer Sie es hin verschlägt – ein bisschen Urlaubsgeld zusätzlich kann nicht schaden. Lotto Brandenburg und der „Prignitzer“ machen es möglich. Seit Dienstag läuft unsere gemeinsame Aktion, verlosen wir 150, 250 bzw. 300 Euro Reisegeld sowie einen ausgefüllten Lottoschein für drei Ferienwochen im Wert von 59 Euro. Die Resonanz ist riesig.

Um in die Auslosung zu kommen, müssen Sie nur ganz kurz notieren, wohin es in diesem Jahr geht. Bis zum 29. Juni ist dafür noch Zeit. Ihre E-Mail richten Sie an pri@prignitzer.de, Ihre Post an „Der Prignitzer“, Perleberger Straße 17, 19322 Wittenberge. Bitte geben Sie als Betreff „Urlaubsverlosung im Prignitzer“ an.