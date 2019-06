Wittenberge : Unternehmer folgten Einladung

von Paul Grotenburg

20. Juni 2019, 13:00 Uhr

Der Regionale Wachstumskern Prignitz, das Jobcenter Prignitz, die Agentur für Arbeit Neuruppin und die Wirtschaftsförderung Brandenburg hatten am Dienstagabend zum dritten Arbeitgeberforum ins Kulturhaus eingeladen. Viele Unternehmer waren dem Aufruf gefolgt, so Martin Ferch Sprecher der Stadt Wittenberge. Anja Walter von der Wirtschaftsförderung Brandenburg berichtete über die Ergebnisse der Studie „Arbeit 4.0 in Brandenburg“. Untersucht wurden die Auswirkungen der Digitalisierung. Sowohl auf Arbeitsprozesse als auch auf die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und die damit verbundene bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, so Ferch.