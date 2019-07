Wittenberge : Unternehmer eingeladen

von Hanno Taufenbauch

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Prignitzer Wirtschaft ist eingeladen, die 20 Digitalarbeiter in Wittenberge zu besuchen. Sie werden das Projekt Coworking Space vorstellen, für das sie in die Region gekommen sind. Am Montag, dem 29. Juli von 10 bis 12.30 Uhr, sind die Mitglieder der Wirtschaftsinitiative Westprignitz exklusiv herzlich dazu eingeladen, den Coworking Space in der Alten Ölmühle zu besichtigen, sich über das Anfang des Monats gestartete Projekt zu informieren und mit Teilnehmern und Organisatoren ins Gespräch zu kommen. Interessierte melden sich unter Telefon 03877 9253-60 an. Die Wirtschaftsinitiative hat rund 150 Mitglieder.