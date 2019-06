Verkehrsbehinderungen : Tiefbauarbeiten in Putlitz

von svz.de

25. Juni 2019, 09:54 Uhr

In Putlitz wird wieder gebaut. Davon betroffen ist die Straße Burghofer Feld. Sie muss in Höhe der Einmündung in die Jahnstraße vollständig gesperrt werden, teilt die Pressestelle des Landkreises mit. Der Grund dafür sind Tiefbauarbeiten in diesem Bereich. Die Arbeiten sind in der Zeit vom 24. Juni bis zum 12. Juli vorgesehen und werden innerhalb eines Tages abgeschlossen sein. Den genauen Tag legt die Baufirma eigenständig fest.

Die Einbahnstraßenregelung im Burghofer Feld wird während der Zeit der Sperrung aufgehoben sein, so dass Anwohner ihre Grundstücke trotzdem möglichst ungehindert erreichen können.

Die Baustelle kann über die umliegenden Straßen umfahren werden, so der Landkreis. Eine Umleitung werde nicht extra ausgewiesen sein.