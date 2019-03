Wittenberge : Themenabend: Die friedliche Revolution

von svz.de

25. März 2019, 10:21 Uhr

Am morgigen Dienstag, dem 26. März, sind um 19 Uhr alle Interessierten zu einem Themenabend in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Wittenberge in der Perleberger Straße 24 eingeladen. Im Rahmen der Themenreihe „Über Gott und die Welt“ wird Pfarrer im Ruhestand, Hans-Peter Freimark, vom DDR-Geschichtsmuseum im Dokumentationszentrum Perleberg zu Gast sein und zu dem Thema „Beginn der Friedlichen Revolution 1980/81 – Schwerter zu Pflugscharen“ sprechen.