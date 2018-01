Techniker im Wittenberger Musentempel : Technisches Herzstück erneuert

20 Jahre nach ihrem Einbau wird die Inspizientenanlage im Kultur- und Festspielhaus noch bis nächste Woche generalüberholt.

von Barbara Haak

27. Januar 2018, 08:00 Uhr

Nach 20 Jahren im Betrieb und zahlreichen kleineren Reparaturen und Instandsetzungen, ist es jetzt Zeit, für eine generelle Überholung der Inspizientenanlage im Kultur- und Festspielhaus, so der Kultur- und Tourismusbetrieb. Noch bis in die nächste Woche hinein hat die Firma Studiotechnik Franz aus Burg/Spreewald deshalb im Kulturhaus zu tun.

Egal, ob Bühnenhaus, Garderobe, Beratungszimmer, Abendkasse oder Saal, von der Inspizientenanlage aus sind alle Räume im Kulturhaus zu erreichen. Über diese Anlage kommunizieren die Techniker, die beispielsweise für Licht und Ton zuständig sind, miteinander. Per Lautsprecher erfahren die Künstler in ihren Garderoben nicht nur, wann sie sich für ihren Auftritt auf der Bühne einfinden sollen. Sie sind über die Lautsprecher auch in der Lage, das Geschehen auf der Bühne mitzuverfolgen. Christian Boethke ist im Kultur- und Festspielhaus als Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik, das Wort Bühnenmeister hört er nicht so gern, weil es etwas antiquiert sei, beschäftigt. Mit seiner Aufzählung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, macht Boethke klar, was die Inspizientenanlage für ein Haus wie den Wittenberger Musentempel bedeutet: „Wir könnten sonst mit unserem Angebot niemals so breit aufgestellt sein. Und auch aus Sicherheitsgründen ist die Anlage von immenser Bedeutung.“ Man nehme nur Mal den Fall, während einer Veranstaltung fällt die Stromversorgung aus. „Über unsere Anlage, die Akku gepuffert ist, informieren wir das Publikum und die Künstler, erreichen über die Lautsprecher auch jeden anderen Raum bis hin zur Veranstaltungsleitung“, umreißt Boethke nur ein denkbares Sicherheitsszenario.

Dann wendet er sich der Anlage wieder unter künstlerischem Blickwinkel zu. Stolz schwingt mit, wenn er als Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik die Ausstattung des hiesigen Hauses lobt. Nach 15 Jahren in Berlin auch an größeren Häusern könne er Vergleiche ziehen, sagt Boethke. Ja, Wittenberge habe ein hervorragend ausgestattetes Haus vorzuweisen. Das mache Veranstaltungen und Aufführungen möglich, die sonst gar nicht möglich wären, nämlich jene, die zwingend auf ihren Inspizienten angewiesen sind und dieser damit auf eine entsprechende Anlage. „In unserem Haus können wir sie zur Verfügung stellen.“

Michael Franz ergänzt und rundet das Gesagte durch einen weiteren Aspekt ab: „Was für die Künstler der Regisseur, ist der Mann an der Inspizientenanlage für die Techniker.“ Seine Firma Studiotechnik hat vor 20 Jahren bei der umfassenden Sanierung und Modernisierung des denkmalgeschützten Kulturhauses die Inspizientenanlage verantwortet. „Es war und ist keine Lösung von der Stange, sondern auf das Haus und seine Bedürfnisse bzw. Ansprüche zugeschnitten und dafür gefertigt bis hin zu Softwarelösungen“, sagen Franz und Boethke.

Verbunden mit der jetzigen Reparatur wird auch eine maßgeschneiderte Erweiterung der Anlage vorgenommen. Über die Inspizientenanlage sollen künftig nämlich auch die Funkgeräte, mit denen Mitarbeiter während Veranstaltungen ausgerüstet sind, erreicht werden.