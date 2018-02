Wittenberger Traditionsbetrieb ausgezeichnet : Tautenhahn gehört zu den Top 100

Augenoptiker aus Wittenberge kann Qualitätsauszeichnung zum dritten Mal in Folge erringen

von Barbara Haak

23. Februar 2018, 05:00 Uhr

Der Mann sagt, ihm sei ein Missgeschick passiert. Er müsse seine Brille richten lassen. Bei der Augenoptik Tautenhahn sind in dem Moment viele Kunden im Geschäft. Der Mann wartet einen Augenblick, nutzt die Zeit, sich umzugucken. Dann ist er an der Reihe. Firmeninhaberin Birgit Runge nimmt sich seiner an. „Für mich war er ein ganz normaler Kunde, dem wir helfen konnten“, erinnert sie sich. Minuten später erfährt sie: Es war doch kein normaler Kunde. Der Mann war als Tester des BGW Instituts für Innovative Marktforschung in Essen unterwegs, stellte sich Birgit Runge als solcher vor. Und schmunzelnd fügt sie hinzu: „So schnell hatten wir noch gar nicht mit einem Tester gerechnet. An einem Freitag war Abgabeschluss, am Dienstag war der Prüfer bereits da.“

Alle zwei Jahre kürt BGW die besten 100 Top-Optiker bundesweit. Und das Optikergeschäft Tautenhahn gehört nun zum dritten Mal in Folge dazu. Birgit Runge ist nicht der Typ, sich lauthals über diese Auszeichnung, die Anerkennung qualitativ hochwertiger Arbeit zu freuen. Aber sie macht keinen Hehl daraus: „So eine Anerkennung verdient man nicht im Selbstlauf. Dahinter steht das große Engagement des gesamten Teams.“

Wer zu den Top 100 gehören will, muss sich darum bewerben. In einem 17-seitigen Umfragebogen musste die Firmeninhaberin, die das Geschäft 1999 von ihrem Vater Günter Tautenhahn übernahm, über ihr Unternehmen Auskunft geben. Die Palette reicht von Fragen zu Markt- und Kundenorientierung und Unternehmensführung bis hin zum Geschäftsauftritt, Datenverarbeitung, Marketingaktionen. Und auch das Engagement über die eigene Firma hinaus sei gefragt. Birgit Runge engagiert sich seit Jahren im Interessenring WIR für eine lebendige Innenstadt, ist stellvertretende Vorsitzende dieses Wittenberger Vereins.

Über 10 000 mittelständische Augenoptiker gibt es laut Statistik des Zentralverbandes der Augenoptiker in Deutschland. Eine ganze Reihe bewirbt sich um die Qualitätsauszeichnung TOP 100. Aber nicht jeder schafft es.

Für das Wittenberger Unternehmen verbindet sich die Freude mit dem Wissen, dass damit auch eine Verpflichtung verbunden ist, formuliert Birgit Runge. Zur Auszeichnungsveranstaltung reisten sie, ihr Gatte Detlef und Tochter Anja, mittlerweile selbst ausgebildete Augenoptikerin, nach Düsseldorf. Auf einer feierlichen Gala erhielten die Ausgezeichneten von Moderator Markus Lanz die Urkunden. „Es war ein sehr angenehmer Abend. Wir sind netten, aufgeschlossenen Kollegen aus anderen Bundesländern begegnet.“ Es habe auch interessante Fachgespräche gegeben, stellt die Firmenchefin fest. Und auch die Begegnung mit Markus Lanz sei ein schönes Erlebnis gewesen.