von René Hill

03. Juli 2019, 11:13 Uhr

Wie die Gemeinde Groß Pankow mitteilt, beginnen am Montag, 8. Juli, die Bauarbeiten an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kuhbier und Groß Langerwisch. Deshalb ist diese Straße voraussichtlich bis zum 22. Juli voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über Pritzwalk und Schönhagen. In dieser Zeit werden Schadstellen beseitigt.