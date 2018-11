Perleberg : Straßen saniert und seither namenlos

von Doris Ritzka

29. November 2018, 10:04 Uhr

Über den neuen Kreisel in der Wilsnacker/Pritzwalker Straße rollt seit fast einem Jahr der Verkehr. Und auch der erste Bauabschnitt der Berliner ist lange fertig. Alles hofft hier nun auf die Asphaltdecke für den zweiten. Und bange Blicke gehen da in Richtung Thermometer. Doch unabhängig von Plus- oder Minusgraden sind die Straßennamen. Seit dem Bau des Kreisels sind einige verloren gegangen. Einzig die Bäckerstraße wird beim Namen genannt. Beim Abzweige vom Kreisel in die Pritzwalker-, Wilsnacker oder die Berliner Straße muss man über hellseherische Fähigkeiten oder Ortskenntnisse verfügen. Denn Straßennamen sucht man vergebens.