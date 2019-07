Rühstädt : Storchenfest in Rühstädt

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Alle Prignitzer und Besucher sind heute im europäischen Storchendorf Rühstädt herzlich willkommen, um zu feiern. Das reichhaltige kulinarische und kulturelle Programm startet mit dem Bläserkreis Rühstädt um 11.30 Uhr, gefolgt von der Orgelandacht, Jazz mit Alex & Frank, dem Gesangsverein Amicitia und Irischer Live Musik mit Ivy Maria und dem Abschluss mit DJ White bis in die Nacht. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht wie immer der Weißstorch. Über seine Erlebnisse mit Adebar berichtet der Storchenbeauftragte Falk Schulz im Interview um 14.30 Uhr. Wer mehr rund um den Weißstorch erfahren will, der schließt sich einer der Führungen durch das Storchendorf um 12.30 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr an. Als besonderer Höhepunkt des Storchenfestes wird um 15 Uhr die traditionelle Märchenstunde in der Galerie des Besucherzentrums geboten.