von svz.de

19. Februar 2019, 07:53 Uhr

Alle Mitglieder sowie weitere Kulturinteressierte sind am morgigen Mittwoch sehr herzlich zum Perleberger Kulturstammtisch eingeladen. Themen für dieses Treffen können vorab gern an den Sachbereich Kultur unter Telefon 03876/781405 oder per E-Mail an kultur@stadt-perleberg.de gemeldet werden. Der Kulturstammtisch tagt ab 18 Uhr im Café Fichte am Bahnhof.