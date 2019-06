von Doris Ritzka

Wenn Freitag am Abend in der Perleberger Innenstadt die Geschäfte öffnen, dann ist auch die Stadt-Info dabei. Sie verlagert dafür ihre Öffnungszeiten auf 10 bis 12 Uhr sowie 16 bis 19 Uhr. Infos unter anderem zum Thema Rad- und Wanderwege, Freizeitgestaltung in der Region oder zu den kommenden Veranstaltungen, all das gibt es dort.