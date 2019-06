Perleberg : Stadt hat wieder Kulturamtsleiter

Frank Riedel ist der neue Leiter des Fachbereiches Kultur, Sport und Tourismus der Stadt Perleberg.

von Doris Ritzka

25. Juni 2019, 09:44 Uhr

Seit 2014 ist er bei der Stadtverwaltung tätig, bis dato leitet er das Stadt- und Regionalmuseum. Diese Aufgabe werde er kommissarisch auch weiter wahrnehmen. Die Stadt werde sich aber um eine Nachbesetzung der Stelle kümmern, so Bürgermeisterin Annett Jura gegenüber der Presse. Im zweiten Anlauf gab es vier Bewerber auf die Stelle – externe wie interne, so die Bürgermeisterin. Mit drei hätten man Gespräche geführt und sich für Frank Riedel entschieden. Nicht zuletzt im Netzwerk der Prignitzer Museen, dessen Vorsitzender er ist, habe er gezeigt, dass er was bewegen könne.