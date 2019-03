Bad Wilsnack : Stadt bestätigt Wahlvorschläge

von svz.de

28. März 2019, 07:43 Uhr

Der Wahlausschuss des Amtes Bad Wilsnack/Weisen bestätigte die Zulassung aller 29 Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am 26. Mai. Demnach wurden acht Vorschläge für die Bürgermeisterwahlen eingereicht, drei für die Wahl des Ortsbeirates in Groß Breese und 18 für Gemeindevertretungen und die Stadtverordnetenversammlung. Diese unterteilen sich in fünf für Bad Wilsnack, fünf für Breese sowie jeweils drei für die Gemeinden Legde/Quitzöbel, Rühstädt und Weisen, so Heyer weiter.